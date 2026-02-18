Pērn atkal neizdevās izaudzēt sviesta pupiņas. Pirms sēšanas iemērcu, miziņa sačervelējās, daudzas pārplīsa uz pusēm, un sēkla pagalam! Ja izdodas izmērcēt un iesēt nepārplīsušas, tās tāpat nav dzīvotspējīgas, jo dīgļlapa izēsta. Miglot? Bet to varētu, kad pupiņas sadīgušas, nevis tad, kad tās vēl tikai zemē iesētas. Jautā Anna Madonā.
Siltā augsnē, kad temperatūra ap +20 °C, labas pupiņu sēklas sadīgst arī bez papildu mērcēšanas.
Dīgļlapas tām izēd dīgstu mušas kāpuri.
Miglošana šajā gadījumā patiešām nelīdzēs, tādēļ atliek audzēt pupiņas no dēstiem vai arī sēt lecektīs. Tās var būt arī ļoti vienkāršas – ar plēvi pārklāti loki no stieples vai lazdu un kārklu klūgām.
Plēve nodrošinās straujāku augsnes iesilšanu un vienlaikus pasargās dīgstus no mušas uzlidojuma. Kad pupiņas būs nedaudz paaugušās, lecektis varēs noņemt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem