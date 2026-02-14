Pērn uz lauka sētajai rukolai lapas stipri sabojāja spradži. Šogad atkal sēsim šos zaļumus. Kā cīnīties ar spradžiem? Jautā anna Jelgavā.
Spradžiem garšo gan rukola (eruka), gan daudzi citi kāpostaugi, arī rapsis. Šie kaitēkļi strauji vairojas karstā, sausā laikā, tādēļ, lai ierobežotu to attīstību, sējumi regulāri jālaista.
Augšanas laikā jāirdina augsne (to sāk darīt, tiklīdz rukola sadīgusi), tādējādi iznīcinot nezāles un daļēji apkarojot spradžus. Latvijā nav rukolai reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu. Īsā augšanas perioda dēļ šos lapu dārzeņus audzē bez insekticīdu izmantošanas.
Konstatējot pirmos kaitēkļu bojājumus, ieteicams augus pēc iespējas ātrāk novākt.
Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra pētniece Laura Ozoliņa-Pole domā, ka labākais risinājums būtu audzēt rukolu siltumnīcā. Slēgtā platībā augi būs mazāk apdraudēti. Sēj ļoti agri pavasarī, vairākos termiņos.