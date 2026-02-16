Tomātu stādu audzēšana pašu spēkiem dod iespēju pilnībā kontrolēt gan šķirņu izvēli, gan augu augšanas apstākļus jau no pirmās dienas. Tomēr tas prasa zināšanas, pacietību un piemērotus apstākļus. Konsultē "Agrimatco Latvia" pārstāve, agronome-dārzkope Dace Lesiņa.

Veiksmīga stādu audzēšana sākas ar pareizu sējas laiku, kvalitatīvu substrātu un atbilstīgu temperatūras un apgaismojuma nodrošināšanu, uzsver Dace Lesiņa. 

Lai arī sākumā jāiegulda gan darbs, gan līdzekļi materiālos, lielāka stādu skaita gadījumā tas ilgtermiņā ir izdevīgāk, jo viena stāda pašizmaksa kļūst zemāka, nekā iegādājoties gatavus stādus.

