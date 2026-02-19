Ātri pagatavojama un sātīga maltīte no vienkāršiem produktiem.
Sastāvdaļas
- 1 cukīni
- 2 tomāti
- 2 sīpoli
- 1 sarkanā paprika
- 1 zaļā paprika
- 1 baklažāns
- 2-3 ķiploka daiviņas
- 50 g cietā siera
- olīveļļa
- lauru lapas
- timiāns
- sāls, pipari
Pagatavošana
Baklažānu sagriež šķēlītēs, apsāla un atstāj uz 10 minūtēm. Arī cukīni sagriež šķēlēs. Sīpolus sīki sagriež, papriku un tomātus – gabaliņos. Eļļā apcep sīpolus un sakapātas ķiploka daiviņas. Pievieno cukīni, papriku, nosusinātus baklažānus, tomātus, timiānu, sāli un piparus.
Dārzeņus pārliek ietaukotā veidnē, pa starpām liekot lauru lapas, pārslaka ar eļļu.
Cep cepeškrāsnī 180-200 °C aptuveni pusstundu. Pārkaisa ar rīvētu sieru un pacep vēl dažas minūtes, lai siers pakūst.
