Lai pagatavotu sacepumu, noder viss, kas atrodams dārzeņu groziņā, ledusskapī vai palicis pāri no iepriekšējās maltītes
Sastāvdaļas
- 1 kg kartupeļu
- 300 g sēņu
- 2 tomāti
- 1 sīpols
- 1 ķiploka daiviņa
- 50 g kūpinātas cūkas krūtiņas
- 50 g siera
- 2 olas
- sviests
- pusglāze saldā krējuma
- pusglāze piena
- sāls, pipari, zaļumi
Pagatavošana
Kartupeļus izvāra un sastampā biezenī (ja blendē, biezenis kļūst līmīgs!), pievieno olu dzeltenumus, karstu pienu un saldo krējumu, sāli pēc garšas, iecilā saputotus olu baltumus.
Sviestā apcep sasmalcinātu sīpolu, pievieno gabaliņos sagrieztu cūkas krūtiņu, apcep, pieliek sagrieztas sēnes un sautē, līdz sula novārās. Nedaudz apcep, pievieno sagrieztus tomātus, saberztu ķiploku un daļu sakapātu zaļumu, vēl mazliet pacep. Ietaukotā veidnē liek pusi kartupeļu biezeņa. Virs tā kārto sēņu sacepumu, pēc tam izliek atlikušo kartupeļu biezeni. Pārkaisa ar sarīvētu sieru un pārliek ar sviesta piciņām.
Cep cepeškrāsnī 200 °C aptuveni pusstundu. Izceptu pārkaisa ar zaļumiem
Padomi:
- Lai sacepumu varētu vieglāk izņemt, veidne jāieziež ar taukvielām. Papildus var izkaisīt ar rīvmaizi.
- Dziļas veidnes ir piemērotas makaronu un dārzeņu sacepumiem.
- Apaļās un ovālās veidnēs sacepums izcepas vienmērīgāk, četrstūrveida – var stūros piedegt, bet vidū vēl nebūt gatavs.
- Jo ciešāk produktus pilda veidnē, jo ilgāks cepšanas laiks