Sākas Lielais gavēnis. Vai tas nozīmē atteikšanos tikai no gaļas? Kā pareizi gavēt? Jautā Ilze M.

Lielais gavēnis ir īpašs tikai ticīgajiem cilvēkiem. Ateistiem vai tiem, kas nepraktizē ticību, gavēņa laiks nav saistošs, norāda katoļu priesteris Ilmārs Tolstovs.

Gavēņa prakse, kas ilgst 40 dienu, raksturīga monoteiskajām reliģijām: jūdaismam, islāmam un kristietībai. Lielais gavēnis šogad ir laikā no 18. februāra līdz 4. aprīlim. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē