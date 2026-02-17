Vai vajadzīgs pamatojums, ja vēlos nomainīt personas kodu? Kā tas notiek, un vai par to jāmaksā? Jautā Jūlija M.

Maiņa – tikai vienreiz dzīvē

Ja personas kods satur dzimšanas datumu, tas skaitās vecā parauga kods, kuru var nomainīt pret jaunu. No 2017. gada 1. jūlija Latvijā tiek piešķirti individuāli personas kodi, kas vairs nesatur personas dzimšanas datumu. 

Jauna parauga personas kodu tāpat veido vienpadsmit ciparu, tas sākas ar ciparu 3, un pārējie 10 ir sistēmas automātiski ģenerēti. 

 

