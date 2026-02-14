Neliels našķis Valentīdienai par godu, ko var pagatavot kopā ar otru pusīti.
Sastāvdaļas
- tējkarote laima sulas
- jāņogu želeja
- avenes vai zemenes
- 100 g saldā krējuma
- nesālītas pistācijas
- pūdercukurs
- 2-3 olbaltumi
Pagatavošana.
Sakuļ olu baltumus, pakāpeniski pievieno cukuru un kuļ aptuveni trīs minūtes. Pēc tam pievieno smalcinātas pistācijas un samaisa.
Konditorejas uzgali pilda ar olbaltumu maisījumu un uz cepampapīra izveido sirds formiņas cepumus. Cep 110 grādos aptuveni stundu.
Bezē vajadzētu izdoties cietiem. Sirsniņas liek trauciņos un rotā ar ogām.
Želeju uzsilda mikroviļņu krāsnī 20 sekundes – kopā ar laima sulu. Pārlej ogām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem