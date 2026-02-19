Vai pašplūsmas apkures sistēmā katls noteikti jāizvieto pagrabā vai arī pastāv iespēja to ierīkot netālu esošā katlumājā? Kā attālums ietekmētu sistēmas efektivitāti un siltumatdevi? Jautā Valdis S. Konsultē uzņēmumu grupas "LAFI" dibinātājs, Dr.sc.ing., emeritētais profesors Arturs Lešinskis.  

Vai tikai pagrabā

Gravitācijas jeb dabiskās cirkulācijas ēku ūdens apsildes sistēmu darbības principa pamatā ir šķidrumu īpašība – sildot šķidrumu, tā tilpums ievērojami palielinās un blīvums samazinās. Rezultātā siltuma ģeneratorā jeb apkures ierīcē sakarsētais ūdens ceļas augšup, bet telpu sildķermeņos un cauruļvados atdzisušais ūdens tiecas uz zemākajiem sistēmas punktiem, kur jācenšas novietot apkures iekārtu.

Apkures iekārtu var novietot arī no dzīvojamās ēkas atstatus esošā saimniecības ēkā vai katlumājā, tomēr ņemot vērā novietojuma augstuma ietekmi uz dabiskās cirkulācijas spiedienu. Ja iekārta novietota atsevišķā ēkā, maģistrālie cauruļvadi radīs papildu pretestību ūdens dabiskajai cirkulācijai. Tas īpaši kritiski, ja apkures iekārtas un siltuma patērētāju augstuma atzīmju starpība ir neliela.

 

