Vai taisnība, ka kabačus var īpaši nelaistīt? Tie varot izdzīt saknes ļoti dziļi augsnē un paši sameklēt mitrumu. Jautā Adrija V.

Kabači, tāpat kā citi ķirbju dzimtas pārstāvji, ir mitrumprasīgi augi, taču mitruma trūkumu panes labāk nekā, piemēram, gurķi. Tie spēj pielāgoties mainīgiem laika apstākļiem un pat īslaicīgam sausumam, ja vien augsne nav pilnīgi izkaltusi.

Attīstīta sakņu sistēma

Kabača sakņu sistēma ir labi attīstīta ar spēcīgu centrālo sakni un daudzām smalkām sānsaknēm. 

