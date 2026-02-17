Bez kartupeļiem nav iedomājama mūsu ikdienas ēdienkarte – tie ir gan tradicionālu ēdienu pamats, gan nozīmīga lauksaimniecības kultūra ar senu un bagātu vēsturi. Lai uzzinātu, kā top jaunas kartupeļu šķirnes, devāmies uz Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Priekuļu pētniecības centru, ko dēvē par Latvijas kartupeļu šķirņu šūpuli. 

Par kartupeļu selekcijas nozīmi, izaicinājumiem un radītajām šķirnēm sarunājamies ar AREI vadošo pētnieci, kartupeļu selekcionāri Ilzi Skrabuli un vadošo pētnieci Ilzi Dimanti.

Izveidotas 48 kartupeļu šķirnes

Kartupeļu šķirņu izmēģinājumi Priekuļu muižā aizsākušies jau XIX gadsimtā, kad Jānis Krēsliņš pārbaudījis 119 kartupeļu šķirnes. Iegūtie rezultāti tolaik pirmoreiz tika publicēti Tērbatas universitātes gadagrāmatā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē