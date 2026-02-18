Kurus garšaugus var ziemā audzēt uz palodzes? Jautā Anna M.

Pikantie maurloki, sulīgi zaļās bazilika lapas vai sasmalcināti pētersīļi piešķir ēdienam aromātu un nedaudz vasaras noskaņas. Kaut siltais gadalaiks jau beidzies, ar nelielu piepūli un pienācīgu aprūpi garšaugus iespējams audzēt arī telpās.

Bez gaismas neiztikt

Ziemā augi telpās visvairāk cieš no gaismas trūkuma, jo dienas gaišais laiks ir ievērojami īsāks nekā vasarā, tāpēc vēlams papildapgaismojums. Var izmantot dienasgaismas spuldzes vai speciālas LED lampas augiem, nodrošinot augiem vismaz 6–8 stundu apgaismojumu dienā. Lampa jānovieto 30–50 cm virs augiem. Trūkstot gaismai, garšaugi izstīdzē, daudzgadīgie ātri novājinās un ir mazāk aromātiski.

Uzmana temperatūru

Būtiska nozīme ir temperatūrai. Garšaugu augšanai telpās optimālā temperatūra ir 15–20 °C, tāpēc ziemā podus nedrīkst likt tuvu karstiem apkures radiatoriem. Tikpat svarīgi augus pasargāt no caurvēja un aukstuma, vēdinot telpas. Īpaši jutīgs pret aukstu gaisu ir baziliks un majorāns.

 

