Fitoestrogēni ir augu izcelsmes vielas, kas pēc darbības ir līdzīgas sieviešu dzimumhormonam estrogēnam. Fitoestrogēnu avoti uzturā ir sojas pupiņas un sojas produkti – tofu, tempehs, sojas piens, kā arī lēcas, zirņi, pupas – īpaši sarkanās un zaļās lēcas.
Sastāvdaļas 1 porcijai
- 30 g sarkano lēcu (sausu)
- 50 g burkāna
- 10 g kātu selerijas
- 5 g sezama eļļas
- 3 g sezama sēklu
- šķipsniņa ingvera
- sāls – pēc garšas
Pagatavošana
Lēcas novāra mīkstas (10–12 min).
Burkānu un seleriju sagriež, apcep sezama eļļā ar ingveru. Samaisa kopā ar lēcām, pārkaisa ar sezama sēklām.
