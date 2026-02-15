Viens no klasiskajiem gardumiem, šoreiz ar pievienotiem valriekstiem.
Sastāvdaļas
- 230 g Selgas cepumu
- 260 g sviesta
- 270 g dažādu krāsu marmelādes
- 120 g pūdercukura
- 120 g kakao pulvera
- 100 g karamelizētu valriekstu
- 2 olu dzeltenumi
Pagatavošana
Cepumus sadrupina, marmelādi sagriež mazos gabaliņos un sajauc ar riekstiem. Katliņā izkausē sviestu. Kad tas padzisis, pievieno olu dzeltenumus. Maisot uzkarsē. Pieber pūdercukuru un samaisa.
Pieber kakao pulveri, atkal samaisa un pielej cepumu masai. Visu rūpīgi un lēni sajauc. Veido pēc formas līdzīgu desai, ietin pārtikas plēvē un uz nakti liek ledusskapī sastingt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem