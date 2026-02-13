Ideju svētku maltītei piedāvā recepšu bloga 'Family Feast' autore Ārija Avota. Viņa ierosina Visu mīlētāju dienā gatavot maltīti kopā, jo šāda darbošanās virtuvē stiprina saikni un rada svētku izjūtu, ko var izbaudīt nesteidzīgi, gan gatavojot, gan baudot kopīgi tapušos ēdienus.
Sastāvdaļas
- 200 g cepumu dāmu pirkstiņi
Citronu krēmam:
- 120 g sviesta
- 120 g cukura
- 3 olas
- 150 ml citronu sulas
- 1 citrona norīvēta miziņa
Sīrupam:
- 50 ml citronu sulas
- 150 ml ūdens
- 50 g cukura
Krēmam:
- 250 g maskarpones siera
- 250 g rikotas siera
- 200 ml saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes cukura
- 2 tējkarotes vaniļas cukura
- 1 citrona norīvēta miziņa
- ēdamkarote citronu vai apelsīnu liķiera
Pagatavošana
Gatavo citronu krēmu. Katliņā ar biezu dibenu iesit olas, pieber cukuru un ar putojamo slotiņu rūpīgi samaisa (nav jāputo!). Iemaisa citronu sulu, sarīvētu citrona miziņu, pievieno gabaliņos sagrieztu sviestu.
Katliņu liek uz vidējas liesmas, visu laiku maisa, līdz masa sabiezē krēmīgā konsistencē (aptuveni 7 minūtes). Ja veidojas kunkulīši, jāsāk maisīt intensīvāk ar putojamo slotiņu, un tie izšķīdīs. Kad iegūta krēmīga konsistence, katliņu noceļ no uguns, pārklāj ar pārtikas plēvi, jo atdziestot krēmam izveidojas stingra virsiņa (plēvīte), kas samaisot veidos neviendabīgu konsistenci. Ļauj atdzist.
Sīrupam visas sastāvdaļas liek katliņā, maisot uzvāra un ļauj pusminīti uz mazas liesmas pavirst. Katliņu noceļ no plīts un atstāj atdzist.
Kad sīrups un citronu krēms atdzisuši līdz istabas temperatūrai, gatavo rikotas krēmu. Bbļodā liek maskarponi, pievieno cukuru un saputo. Pievieno pusi saldā krējuma un puto, līdz tas sajaucies ar maskarponi, tad pievieno atlikušo krējumu un puto līdz vijīgām putām. Pieliek rikotu, citrona miziņu un saputo līdz vijīgām putām. Jāatceras, ka krēms vēl sabiezēs – ja saputos par daudz, tas kļūs sausāks.
Kārto tiramisu: katru cepumu apmērcē sīrupā un cieši citu pie cita liek veidnē vienā kārtā. Virsū liek rikotas krēma piciņas un izlīdzina. Tad liek citronu krēmu un vai nu izlīdzina, vai arī, velkot ar irbulīti cauri piciņām, izveido rakstu. Tad atkārto.
Kad tiramisu gatavs, to liek ledusskapī vismaz uz 6 stundām vai nakti, lai tas labi sasūktos.
Citronu krēmu var pagatavot dienu vai vairākas iepriekš un glabāt, apsegtu ar pārtikas plēvi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem