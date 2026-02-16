8. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienā (16.02.) sēj sakņu selerijas dēstiem. Ja apstākļi atļauj, siltumnīcās sēj redīsus agrai ražai.
- Ziedu dienā (18.02.) pastaigās ievāc bērzu un apšu pumpurus. Ja pa ceļam gadās nocirstas lazdas, ievāc to mizu. Cērt kokus malkai un materiāliem.
- Lapu dienās (19.–21.02.) laista augus. Sēj dēstiem kātu un lapu selerijas, kā arī ilggadīgos garšaugus, piemēram, rozmarīnu, melisu u.c.
- Augļu dienā (22.02.) cep maizi un kūkas. Sēj papriku un tomātus dēstiem.
Pārdomas
Meteņu svētdiena aizvadīta un sākas gavēnis, kad jāpāriet uz liesākām putrām. Kad aizdars ir vien piena produkti. Tas gan nāk no stingro kristiešu tradīcijām, ka septiņas nedēļas pirms Lieldienām jāgavē. Atturēšanās no pārmēru sātīga ēdiena par ļaunu nenāks nevienam. Var sev uzlikt arī citus ierobežojumus. Mūsdienu cilvēkiem nenāktu par ļaunu ierobežot skatīšanos mobilo telefonu ekrānos. Ir cilvēki, kas izvēlas arī šādu gavēni.
Turpinot par miežu putrām. Ja nav labāku ideju vakariņām, var izmēģināt pagatavot vienkāršu piena zupu.
Recepte
Sastāvdaļas vienkāršas un lētas: miežu putraimi, piens un biezpiens, ūdens un šķipsna sāls pēc garšas.150–200 g miežu putraimu vāra mīkstus aptuveni 2 litros ūdens. Kad putraimi izvārījušies, pielej puslitru piena un pievieno šķipsniņu sāls pēc garšas. Vēlreiz uzvāra. Kad putra gatava, katrs ēdājs sadrupina šķīvī sev tīkamo biezpiena daudzumu un pārlej ar karsto zupu. Nu galdā ir baltā piena putra ar biezpiena kunkuļiem. Vienkāršs, vecmodīgs zemnieku ēdiens, kam piekož klāt maizi, kas dūšas piesiešanai aizdarīta ar ķilavu vai siļķi. 4 ēdāju vakariņām pietiks.
Padoms
Antropozofi iesaka miežus iekļaut ēdienkartē nobriedušiem cilvēkiem – tiem, kam tuvojas un ir jau pāri 50. Tas palīdzot saglabāt možumu gan miesai, gan garam. Mieži tiek uzskatīti par Marsa augu.
Februāris
