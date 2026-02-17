Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija. Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
17. februāris – Jan Ūdens Sun s(Zeme) vēlas salabināt visas nesamierināmās puses, jo svarīgākais viņam ir miers mājās. Varbūt pamanīsi, ka kāds uzspiež savu viedokli, taču ieklausies tajā, nesacel uzreiz spuras gaisā.
18. februāris – Iņ Ūdens Cūka (Ūdens) laižas dziļā relaksācijā. Nekonfliktē ne ar vienu, izbauda gan skaistu rītu, gan omulīgu vakaru. Neķer un negrāb, atslābinies, izbaudi dzīvi!
19. februāris – Jan Koka Žurka (Ūdens) žiperīgi kaļ jaunus plānus nākotnei. Nekāda gulēšana uz lauriem, sākam pilnīgi pa jaunam.
20. februāris – Iņ Koka Vērsis (Zeme) gaisīgas idejas trans-formē gluži taustāmos rīkos. Jautā, ko nesaproti.
21. februāris – atraktīvais Jan Uguns Tīģeris (Koks) priecājas par jebkuru izdošanos. Palepojies ar saviem pirmajiem panākumiem, lai pēc laika daudzi sistu uz pleca un novērtētu sasniegto.
22. februāris – Iņ Uguns Trusis (Koks) svētlaimīgi aizsapņojas sirdī un gaisā jūt pavasara atnākšanu. Viņam prātā tikai romantika, pavasara ziedi, pat mazliet flirta.
23. februāris – Jan Zemes Pūķa (Zeme) mākslinieka dvēsele ceļ spārnos gan fantāzijās, gan realitātē. Uzdrošinies pārkāpt robežas, ko esi sev novilcis. Viņš akceptē drosmi celties tām pāri.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem