Gaisa temperatūra šoziem ir visai zema, un,  ja, izejot ārā, aizmirsušies cimdi, rokas aukstumu sajūt ar katru vissīkāko kapilāru.

Aukstākajā gadalaikā ne vien sejai, bet arī roku ādai un nagiem nepieciešamas īpašas rūpes: kopšana, pastiprināta aizsardzība un barošana. Šajā periodā ādai biežāk ir nosliece kļūt raupjai, sausai, īpaši, ja nevalkā cimdus. 

Dermatoloģei Lindai Kapteinei ir zinātniski pamatots šīs parādības izskaidrojums, jo sals un pat pastāvīgi svārstīga gaisa temperatūra, no telpām izejot ārā un atgriežoties, palielina perifēro asinsvadu slodzi. Savukārt ar šo jēdzienu apzīmē asinsrites daļu, kas pa vissīkākajiem asinsvadiem sasniedz no sirds vistālākās ķermeņa daļas, tātad plaukstas un pēdas. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē