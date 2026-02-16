Šī recepte nāk no Madonas saimnieces Ilzes Liguori krājuma.
Sastāvdaļas
- 400 g makaronu penne
- 250 g ķirštomātiņu
- 1 siera burrata bumba
- svaiga bazilika lapiņa
- kupāti pēc vajadzības
- sāls, pipari
- olīveļļa
Pagatavošana
Tomātus noskalo, pārgriež uz pusēm un liek uzkarsētā pannā, viegli pārkaisa sāli un apcep. Tomātu cepšanai eļļu parasti nelieto, bet, ja nepieciešams, pannu var nedaudz ietaukot ar olīveļļu. Kad tomāti karamelizējušies un miziņa sāk atdalīties, tos izberž caur sietu. Miziņas tālāk neizmanto. Apceptos tomātus sablendē kopā ar burratas sieru un bazilika lapiņu.
Kupātus atbrīvo no dabīga apvalka, sadrupina mazās gaļas bumbiņās un apcep pannā, līdz gatavi. Paralēli izvāra makaronus sālsūdenī. Apceptajiem kupātiem pievieno tomātu–burratas mērci un maisa, lai nepiedeg. Pievieno makaronus un, visu maisot, silda, lai garšas sajaucas. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar rīvētu cieto sieru.
Ja gatavo makaronus mērcē, vispiemērotākie ir caurulītes veida makaroni.
