Šajā posmā - laikā no no 40 līdz 55 gadiem jeb perimenopauzes perioā - sieviete ieiet gudrības un iekšējā spēka nobriešanas laikā. Ķermenis un emocijas sāk pielāgoties jaunam ritmam  – estrogēna līmenis svārstās, mainās vielmaiņa, dzīves ritms prasa mieru un līdzsvaru.

Fizioloģiskās norises sievietes organismā 

Laiks, kad sāk parādīties pirmās vielmaiņas palēnināšanās pazīmes. Bazālais vielmaiņas ātrums (BMR – pamatvielmaiņa) samazinās par ~1–2% ik pēc 10 gadiem, jo muskuļu masa dabiski mazinās. Samazinās arī augšanas hormons un sāk mainīties dzimumhormonu līdzsvars. 

Šūnas sāk dedzināt mazāk enerģijas, jo samazinās mitohondriju (šūnu spēkstaciju) aktivitāte.  Lai gan vecumposmi 20–40 un 40–55 ir fizioloģiski līdzīgi, tomēr hormonālā un vielmaiņas ziņā atšķirīgi. Posmā no 20 līdz 40 gadu vecumam sievietes veselības pamatā ir enerģijas līdzsvars un hormonu harmonija, bet pēc 40 sākas pāreja uz saglabāšanas režīmu – vairs ne tikai veidot, bet uzturēt: kaulus, muskuļus, sirdi un emocionālo līdzsvaru. Svarīgāks kļūst miegs un atjaunošanās. 

 

