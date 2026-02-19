Ārstniecības augu preparāti nebūt nav tik nevainīgi, kā dažkārt cilvēkiem šķiet. Sevišķa piesardzība jāievēro, lietojot tos vienlaicīgi ar medikamentiem.  Konsultē Rīgas Stradiņa universitātes Lietišķās farmācijas katedras docētāja Inga Sīle.

Kombinācija ar medikamentiem

Nedrīkst lietotJa tiek lietoti ārsta izrakstīti specifiski medikamenti tieši imunitātei, tad nevajadzētu lietot vēl ārstniecības augus. Ja ārsts ir izrakstījis šādus specifiskus medikamentus, tas nozīmē, ka cilvēkam ir nopietna imūnsistēmas slimība. Ir jābūt piesardzīgiem arī tad, ja tiek lietoti kādi citi medikamenti. 

Jābūt piesardzīgiem

 Žeņšeņu saturošus preparātus un tējas nevajadzētu lietot cilvēkiem ar hroniski paaugstinātu asinsspiedienu. Tāpat šiem cilvēkiem nevajadzētu lietot lakricu. Šie divi augi var būtiski palielināt asinsspiedienu.

 

