Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Lai vasarā vairāk laika būtu atpūtai un citām patīkamām nodarbēm, garlaicīgo un laikietilpīgo zāliena pļaušanu var uzticēt zālespļāvējam robotam. Pirms šāda zālespļāvēja iegādes jāsalīdzina vairāki būtiski parametri. Šīs nedēļas žurnālā speciālista padomi - ko svarīgi izvērtēt, izvēloties zālespļāvēju robotu un kā to gudri izmantot.
Vēl jaunākajā numurā lasāms:
- Kad un kā kaļķot augsni
- Ornitologa padomi, izvietojot putnu būrīšus
- Vai vērts noformēt arodslimību
- Mazāk zināmi kāpostu veidi - Briseles, Ķīnas, lapu, pakčoji un koniskie
- Kas jāzina par zvanīšanu uz 112
- Kā saimniekot ar permakultūras metodēm
- 8 dažādu mīklu receptes - iesaka maizniece
- Ārstniecībā zirga mugurā jeb reitterapija
- Kā ārstēt klepu
Šīs nedēļas Praktiskais Latvietis preses tirdzniecības vietās nopērkams līdz 16. martam.
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem