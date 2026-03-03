Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija. Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
3. marts – Jan Uguns Žurkai (Ūdens) emocijas virmo! Te gatava ambiciozam iznācienam, te šaubu mākta, vai iecerētais īsti izdosies. Notici sev!
4. marts – Iņ Uguns Vērsis (Zeme) sen jau sapratis, ka ar pliku lāpstu tīrumu neuzraksi. Pēti jaunās tehnoloģijas, kas var nākt palīgā! Strādā vairāk ar galvu – domā, analizē!
5. marts – Jan Zemes Tīģeris (Koks) pacietīgi risina jautāju-mus radošajā frontē. Nesteidzini! Viņam prātā kas jauns un neredzēts. Netraucē!
6. marts – Iņ Zemes Trusis (Koks) optimistiski lūkosies uz visu no cita skatpunkta. Pareizās lietas var šķist nepareizas, bet nepareizā lietu kārtība tiks atsaucīgi pieņemta.
7. marts – Jan Metāla Pūķis (Zeme) saliek visas idejas nulles punktā un dod jaunu radošu startu. Piedomā, lai darbam ir ne tikai process, bet arī kvalitatīvs beigu iznākums.
8. marts – Iņ Metāla Čūskai (Uguns), austrumu skaistulei, ļoti patīk greznas, elegantas un mirdzošas lietas, zelts un juvelierizstrādājumi. Palutini sevi ar sievišķīgu sevis lutināšanas dienu!
9. marts – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) tik ļoti grib panākt savu, ka diena var paiet emocionālās jūtu vētrās, kas var uzjundīt dziļus un sen apslēptus noslēpumus. Nebrauc virsū partnerim par seniem grēkiem.