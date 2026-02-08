10. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienā (2.03.) sēj dēstiem tomātus, papriku, gurķus apkurināmām siltumnīcām. Iespējams, ka agrāk iesētie šo kultūraugu dēsti jau ir piķējami. Sēj mēnešzemenes dēstiem.
- Sakņu dienās (4.–7.03.) sēj dēstiem selerijas. Siltumnīcās sēj redīsus un burkānus agrai ražai.
- Ziedu dienā (8.03.) sēj dēstiem vasaras puķes, piķē un pārstāda agrāk sētās.
Marts ir klāt, un aizrautīgus dēstu audzētājus no šīs nodarbes nekas nespēj atturēt. Tā vien gribas teikt: tikai ar vēsu prātu, nezaudējot mēra sajūtu! Paprikas, tomātu un baklažānu dēstu audzēšana, protams, ir jāsāk, jo šiem dārzeņiem ir gara bērnība, 70–75 dienas. Tomēr savas iespējas un spējas attiecībā uz dēstu audzēšanu jāvērtē kritiski. Pie iespējām ir atbilstošas telpas, substrāts, trauki, sēklas… pie spējām – prasmes un pacietība. Par augu mazuļiem ir jārūpējas, lai tiktu līdz veselīgam dēstam, kas dūšīgi augs un ražos. Jo lielāki tie aug, jo vairāk uzmanības prasa. Nenoliedzami – nodarbe ir aizraujoša.
Tāpat kritiski jānovērtē, cik un ko vajag. Der novērtēt pieliekamā saturu, pārskatīt pašražotos krājumus, ko vairāk un ko mazāk apēd. Situācija gadu laikā, protams, mainās. Arī ēšanas paradumi mainās. Atbilstoši tiem arī jāpieskaņo savam dārzam paredzēto dēstu audzēšanas apjomi. Lai arī sūkstāmies par pārtikas dārdzību, tomēr nav jau tā, ka esam spiesti iztikt tikai ar pašaudzētajiem dārzeņu krājumiem.
Marts
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu