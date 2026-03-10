Pavasaris klāt, līdz īstiem dārza darbiem gan nedaudz jāpaciešas, tomēr pagrabā, noliktavās, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
10.03. Ziedu diena. Sēj, piķē un pārstāda vasaras puķes. Apgriež ceriņus, filadelfus, hortenzijas un citus vasarā ziedošus krūmus. Pārstāda ziedošos telpaugus. Galotņo un pavairo ar spraudeņiem pārzieminātās pelargonijas.
11.03. Lapu diena. Sēj, piķē un pārstāda garšaugu, salātu, puravu, rabarberu, kā arī krāšņa lapojuma dekoratīvo augu dēstus. Laista, mitrina lapas un mēslo telpaugus. Ja nepieciešams, tos pārstāda.
12.–14.03. (līdz pusdienai), Augļu dienas. Sēj tomātus. Veido ogu krūmus. Griež potzarus. Tecina bērzu sulas un sagatavo tās uzglabāšanai. Labas dienas arī citiem kulinārijas eksperimentiem un degustācijām.
14. (no pusdienas)–16.03. Sakņu dienas. Sēj, piķē un pārstāda sakņu seleriju. Sēj redīsus agrai ražai. Atlasa agro kartupeļu sēklu un liek diedzēties gaismā. Ja laika apstākļi piemēroti, apstrādā augsni. Atlasa kartupeļus sēklai. Sēj redīsus, burkānus, sīpolus ar sēklām. Stāda kokus un krūmus.
7.03 . (līdz pusdienai). Ziedu diena. Apgriež dekoratīvos krūmus. Ievāc bērzu, apšu, priežu pumpurus, lazdu mizu tējām un uzlējumiem. Tecina un gatavo uzglabāšanai bērzu sulas.
17. 03 (no puisdienas). Nelabvēlīga diena. Atbrīvojas no nevietā augošiem krūmiem un kokiem. Veic dažādus dārza sakārtošanas darbus.darbu
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem