Kā galvenā no kaitēm, ko var izraisīt urīnskābes nepietiekama izvadīšana no organisma, ir podagra. Gribētu par to uzzināt vairāk. Jautā Maruta Jēkabpilī.

Urīnskābes kristāli – asi kā adatas

Pati par sevi urīnskābe ir šķīstoša viela. Ja tās nav par daudz, tā izšķīst organismā un kaitējumu nenodara. Bet, ja ģenētisku vai citu iemeslu dēļ urīnskābe veidojas par daudz un neizdalās, kļūst koncentrētāka, vairs neizšķīst, tā sāls kristālu veidā sāk izgulsnēties audos, galvenokārt locītavās vai ar tām saistītās struktūrās: locītavu kapsulās, saitēs, uz skrimšļiem, dažkārt arī muskuļos un citos audos.

“Sāls kristāli mikroskopā līdzinās adatām ar diviem asiem galiem un burtiski duras audos. Imūnšūnas mēģina ar tiem cīnīties, tos apēst, bet netiek galā – tie turpina durties, un rodas iekaisums, izraisot podagru jeb podagrisku artrītu. Visbiežāk tas skar pēdas īkšķa pirmo locītavu, taču var skart arī ceļgalus, elkoņus, potītes, pirkstus, plecus un citas locītavas,” stāsta Veselības centra 4 reimatologs Lauris Avotiņš. 

 

