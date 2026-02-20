Šī vienkāršā recepte gavēņa laikam (un ne tikai) ir no saimnieces Evijas Novicānes krājuma. Viņa teic – gatavojot ēdienus bez gaļas, jāliek kaut kas vietā, tāpēc šoreiz aicina izmantot austrumu garšvielas.
Sastāvdaļas
- 2 vidēji sīpoli
- 2–3 nelieli burkāni
- 200–300 g šampinjonu
- liela sauja valriekstu
- olīveļļa cepšanai
- Austrumu garšvielas: kumīns (ķimenes), kurkuma, koriandrs, nedaudz čili vai Garam Masala maisījuma
- sāls, melnie pipari
Pagatavošana
Sagriež sīpolus un apcep pannā, līdz tie caurspīdīgi. Atsevišķi apcep rupji sarīvētus burkānus, līdz tie mīksti. Apcep arī sagrieztus šampinjonus, līdz sēņu šķidrums iztvaikojis. Visu saliek kopā un mazliet uzkarsē uz pannas, tad pieliek sakapātus vai veselus valriekstus un pacep pāris minūšu kopā ar dārzeņiem. Pievieno garšvielas.
Ļauj masai nedaudz atdzist, tad sablendē.
Ēd kopā ar krāsnī ceptiem kartupeļiem vai vārītiem rīsiem, vai kā smēriņu uz
