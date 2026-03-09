Pētot, kādiem ēdieniem var pievienot kamas miltus, uzrunājām igauņu ēdienu blogeri un Igaunijas kulinārijas portāla "Nami-Nami" galveno redaktori Pilli Peterso, kura dalījās ar vienkāršu saldēdiena recepti.
Kama ir miltu maisījums, ko radījuši igauņi no grauzdētiem rudziem, kviešiem un miežiem, kā arī pākšaugiem – zirņiem.
Sastāvdaļas
- 250 g sviesta
- ap 250 g cukura
- 110 g kamas miltu
- 65 g kviešu miltu
- 150 g auzu pārslu
- pustējkarote cepamā pulvera
- 100 ml saldā krējuma
Pagatavošana
Katliņā izkausē sviestu. Tajā iemaisa cukuru, miltus, auzu pārslas, saldo krējumu un cepamo pulveri. Plātī ieklāj cepampapīru un ar karoti kārto nelielas mīklas piciņas, ievērojot lielas atstarpes. Cep 200 oC temperatūrā aptuveni 10 minūtes.
Ja mīkla šķiet par šķidru, ļauj tai mazliet atpūsties.
Der zināt!
Atšķirībā no ierastajiem miltiem kamas milti jau ir termiski apstrādāti (grauzdēti), tāpēc tos droši var pievienot desertiem, jogurtam, kefīram bez papildu apstrādes, piemēram, vārīšanas, cepšanas.