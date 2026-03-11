Vistu akniņas labi garšo uz maizes, ar sīpoliem saceptas – saimnieces Ilzes Liguori ierasta un pārbaudīta recepte, kas sagādājot īpašu baudījumu garšas kārpiņām.
Sastāvdaļas
- 400 g cāļu aknu
- 1–2 nelieli sīpoli
- 2–3 ēdamkarotes sviesta vai eļļas cepšanai
- sāls, melnie pipari
- bagete
- zaļumi dekorēšanai
Pagatavošana
Akniņas nomazgā un sagriež strēmelītēs. Sagriež sīpolus – pusgredzenos vai sīki. Uzkarsētā pannā apcep sīplous viegli zeltainus. Atsevišķi cep aknas, līdz gatavas, pieber sāli un piparus. Maizes šķēles apgrauzdē pannā vai krāsnī, līdz zeltainas un krauk-šķīgas. Uz maizes liek karstas aknas, virsū ceptos sīpolus un dekorē ar zaļumiem.
