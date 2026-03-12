Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicina piedalītiesfotokonkursā "Mans putns 2026."
Drīkst iesniegt savvaļas putnu attēlus, kas uzņemti Latvijā laika posmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 22. martam. Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 22. martam muzejā klātienē vai pa pastu.
Tās tiks vērtētas četrās vecuma grupās: bērni (līdz 12 gadiem), jaunieši (13–20), pieaugušie (21–49) un 50+ (no 50 un vecāki).
Katrs dalībnieks konkursā drīkst piedalīties ar 1–3 krāsainām izdrukātām fotogrāfijām (30 x 40 cm).
Kadra iegūšanai aizliegts tuvoties putnu ligzdām un mazuļiem, kā arī traucēt to barošanu – šādas fotogrāfijas konkursā netiks pieņemtas.
Uzvarētāji saņems balvas, un labākie darbi no 11. aprīļa būs apskatāmi fotoizstādē.
Uzvarētāju paziņošana, apbalvošana un fotoizstādes at-klāšana notiks 10. aprīlī pulksten 15 muzeja 1. stāva izstā-žu zālē. Konkursa nolikums un sīkāka informācija vietnē: dabasmuzejs.gov.lv.dabasmuzejs.gov.lv.dabasmuzejs.gov.lv.dabasmuzejs.gov.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem