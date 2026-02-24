Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija. Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
24. februāris – Iņ Zemes Čūska (Uguns) aša un izdarīga. Izmet līkumu te, līkumu tur, viņai ļoti daudz enerģijas. Var paveikt daudz vairāk, nekā iecerēts.
25. februāris – Jan Metāla Zirgs (Uguns) klausa tikai drosmīgajiem un pašpārliecinātajiem. Ja neesi pārliecināts par savu kvalifikāciju, kritiens no augstumiem būs pamatīgs.
26. februāris – Iņ Metāla Kaza (Zeme) iet tieši uz izvirzīto mērķi un neliedz labu padomu nevienam. Jautā konkrēti, ja kaut kas nav skaidrs.
27. februāris – Jan Ūdens Pērtiķis (Metāls) ienes dzīvē tik lielu jautrību un jestru enerģi-ju, ka uz vietas nevar nosēdēt. Kādu ballīti, kādu pasākumu? Nu traks pārgalvis, ka tik nepaslīd draiskulībās.
28. februāris – Iņ Ūdens Gailis (Metāls) labprāt parunās, labprāt uzklausīs. Arī nokritizēs, katrā ziņā viņam vienmēr ir savs viedoklis. Jautā, ja nav bail to uzzināt, jo paslēpes viņš nespēlē.
1. marts – Jan Koka Suns (Zeme) atbalsta jaunas tehniskas idejas, aktīvi rīko prāta vētras, lai atrastu labāko un precīzāko risinājumu jebkuram uzdevumam, kuram ķeries klāt.
2. marts – Iņ Koka Cūka (Ūdens) laižas piedzīvojumos ar pilnu krūti. Jaunu projektu vizualizācijas laiks, jaunas tikšanās, jauni cilvēki. Viss par attīstību un nākotni.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem