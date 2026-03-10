Ātri pagatavojama recepte, kur baklažānu var aizstāt ar cukīni.
Sastāvdaļas
- 2 baklažāni
- 400 g konservētu sasmalcinātu tomātu
- 1 sīpols
- 1 ēdamkarote tomātu biezeņa
- saišķītis bazilika
- 150 g kūpināta šķiņķa
- 200 g siera
- 3 ēdamkarotes eļļas
- šķipsna čili piparu
- pustējkarote cukura
- sāls
Pagatavošana
Baklažānus noskalo un sagriež aptuveni 1 cm biezās šķēlēs. Tās liek uz šķīvja, pārkaisa ar sāli un atstāj uz 20 minūtēm. Tad tās nosusina un cep uz pannas sakarsētā eļļā no abām pusēm kādas 2 minūtes. Pēc tam uz katras baklažānu šķēles liek šķiņķa šķēli un bazilika lapiņu un satin veltnītī. Uzbārsta rīvētu sieru.
Sīpolu sasmalcina un nedaudz apbrūnina pannā sakarsētā eļļā. Pievieno sasmalcinātus konservētos tomātus un tomātu biezeni. Mērci vāra aptuveni 15 minūtes. Nobeigumā pieliek cukuru un čili.
Mērci lej servējamā traukā, virsū liek baklažānu un šķiņķa veltnīšus.
