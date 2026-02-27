Baziliks ir viens no populārākajiem garšaugiem, ko bieži izmanto itāļu virtuvē. Aromātiskās bazilika lapiņas vērts vienmēr turēt pa rokai, jo tās lieliski papildina salātus, mērces, gaļas un zivju ēdienus, picu un mocarellas sieru. 

Vienkāršākais veids ir iegādāties bazilika podiņu lielveikalā, taču to var viegli izaudzēt no sēklām un iestādīt dārzā vai balkona kastē.

Parastais baziliks (Ocimum basilicum) ir viengadīgs lūpziežu dzimtas lakstaugs, 20–60 cm augsts, ar zaļām līdz sarkanbrūnām olveida, nedaudz spīdīgām lapām. Ziedi baltā, sārtā vai purpura krāsā. Lapas bagātas ar C, B grupas vitamīniem, karotīnu un ēteriskajām eļļām. Galvenās bazilikā atrodamās eļļas ir eigenols, linalols, borneols.
 

