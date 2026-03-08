Šī ātri pagatavojamā plātsmaize lieliski iederēsies gan svētku galdā, gan kā paplidinājums ikdienas tējai vai kafijai.
Mīklai
- 300 g kviešu miltu
- 150 g sviesta
- 125 g cukura
- • ola
- 1 tējkarote cepamā pulvera
Pildījumam
- 1 l melleņu
Drumstalām
- 50 g auzu pārslu
- 85 g cukura
- 50 g sviesta
- 1 tējkarote vanilīna cukura
Pagatavošana
Miltos iemaisa cukuru un cepamo pulveri. Pievieno sviesta piciņas, olu un saputo. Var izmantot mikseri.
Mīklu liek uz ietaukotas plāts un pārklāj ar mellenēm. Auzu pārslas sajauc ar cukuru, vanilīna cukuru un sviestu. Sagatavoto drumstalu maisījumu pārkaisa mellenēm.
Cep cepeškrāsnī 200 grādos aptuveni 20 minūtes.
Plātsmaizi atdzesē, sagriež gabaliņos. Labi garšo ar putukrējumu, saldējumu vai vaniļas mērci.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem