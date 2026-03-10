TLMS “Rītausma” dalībniecei Mirdzai Filipenokai no visiem rokdarbu veidiem visiecienītākā ir tamborēšana. Pavasara ieskaņai publicējam viņas mežģīņraksta šalli maigi dzeltenā nokrāsā.
Materiāli
- 350–400 g gublāna dzijas
- tamboradata nr. 1,5
Darba gaita
Notamborē 10 gaisa cilpiņu pīnīti un savieno aplī. Pēc zīmējuma tamborē motīvus. Tos savstarpēji sašuj vai satamborē.
Ja šalles galus grib slīpus, tad šalles vidusdaļā būs vislielākais motīvu skaits.
Gatavo šalli trīs kārtās aptamborē ar viena apmetuma stabiņiem. Beidzamo kārtu tamborē “vēzītī”.
Gatavai šallei pievieno bārkstis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem