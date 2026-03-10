TLMS “Rītausma” dalībniecei Mirdzai Filipenokai no visiem rokdarbu veidiem visiecienītākā ir tamborēšana. Pavasara ieskaņai publicējam viņas mežģīņraksta šalli maigi dzeltenā nokrāsā.

Materiāli

  • 350–400 g gublāna dzijas
  • tamboradata nr. 1,5
Šalle dzirnaviņu rakstā. Demonstrē Zinaida Arklone.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Darba gaita

Notamborē 10 gaisa cilpiņu pīnīti un savieno aplī. Pēc zīmējuma tamborē motīvus. Tos savstarpēji sašuj vai satamborē.

Raksts.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji
Tehniskais raksts un apzīmējumi.
Foto: Praktiskie Rokdarbi / Latvijas Mediji

Ja šalles galus grib slīpus, tad šalles vidusdaļā būs vislielākais motīvu skaits.

Gatavo šalli trīs kārtās aptamborē ar viena apmetuma stabiņiem. Beidzamo kārtu tamborē “vēzītī”.

Gatavai šallei pievieno bārkstis.

Bārkstis.
Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

