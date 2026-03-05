Tās var ātri pagatavot, ir sātīgas un garšo visiem. Turklāt pagatavošanai iespējams izmantot gan dažādu šķirņu maizi un sieru, gan dažādot piedevas.
Sastāvdaļas:
- graudu maize
- 10 šampinjonu
- pusmīkstais siers mocarella
- puse sarkanās paprikas
- sauja pētersīļu
- Dižonas sinepes
- svaigi malti melnie pipari
Pagatavošana:
Paprikai izņem sēklotni, sagriež smalkos gabaliņos. Sēnes sagriež šķēlītēs un apcep uz pannas sakarsētā taukvielā. Uzbārsta maltus melnos piparus. Uz maizītēm uzziež Dižonas sinepes, kas sajauktas ar sakapātiem pētersīļiem, tad liek saceptās sēnes, papriku, visam virsū – mocarellas šķēles.
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 190 °C. Maizītes kārto uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru. Cep aptuveni 10 minūtes, kamēr siers izkusis.
