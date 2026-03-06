Gaisīga un garda kūka - šī recepte ir viena no LU lektores un recepšu autores Lolitas Šelvahas krājuma.
Sastāvdaļas
- 250 g sviesta
- 200 g majonēzes
- ½ glāze cukura
- 4 glāzes miltu
- 2 ēd. k. piena
- ½ tējk. sodas
Pildījumam:
- 1 olas baltums
- ½ litrs ievārījuma vai saldētu ogu (zemeņu, aveņu, melleņu)
Pagatavošana
Atdzesētu sviestu sagriež smalkos kubiņos, pievieno cukuru, majonēzi, pienu un sajauc. Miltiem pievieno sodu, samaisa, piesijā majonēzes masai un samīca.
Mīklu sadala četrās daļās un liek uz 30–40 minūtēm ledusskapī, lai atdziest.
Katru mīklas daļu izrullē, liek apaļā formā un izcep četras pankūkas.
Pildījumam savieno atdzesētu ievārījumu vai ogas ar olas baltumu un saputo gaisīgu.
Ogu krēmu ziež starp kūkas kārtām. Kad kūka sakārtota, tad palikušo krēmu ziež uz virsmas un gar malām.
Kūkas virsu rotā ar ogām.
