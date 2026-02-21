Ideja brīvdienu maltītei, ko piedāvā recepšu bloga "Family Feast" autore Ārija Avota.
Sastāvdaļas
- 500 g suši rīsu
- 65 ml suši etiķa
- 10 jūraszāļu lapu
- 200 g krēmsiera
- 1 garais gurķis
- 2 vidēji avokado
- 200 g auksti kūpināta laša
Pasniegšanai:
- sojas mērce
- marinēts ingvers
- vasabi pasta
Pagatavošana
Rīsus vairākkārt noskalo vēsā ūdenī, notecina sietā. Tad rīsus ber vidējā katliņā, pārlej ar 550 ml ūdens un atstāj uz 30 minūtēm, sāli nepievieno. Pēc 30 minūtēm tos apmaisa un pieskatot strauji uzvāra, tad samazina liesmu līdz minimālajai, uzliek vāku un lēni vāra 15–20 minūtes. Vāku vairs nepaceļ. Kad rīsi gatavi, tos ar dakšiņu uzirdina un vēl 5–7 minūtes patur katlā ar uzliktu vāku. Tad pārliek lēzenā bļodā atdzist. Pēc 10 minūtēm pievieno un iemaisa suši etiķi. Atdzesē līdz istabas temperatūrai.
Nomizo gurķi (var izņemt sēklas) un sagriež 5–7 mm biezās strēmelēs. Avokado mīkstumu sagriež līdzīga izmēra strēmelēs, lasi - šķēlītēs.
Uz suši paklājiņa liek jūraszāļu lapu ar spīdīgāko pusi uz leju, tai pāri plānā un vienmērīgā kārtā liek rīsus, augšējā malā (2–4 cm no augšas) tos liekot pavisam plānā kārtā.
Apakšējā malā (2–4 cm no malas) visā garumā iesmērē krēmsieru, tam pāri vienā kārtā liek laša šķēles, tad gurķa un avokado strēmelītes. No apakšējās malas ar paklājiņu cieši sarullē, noliek uz dēlīša ar tinuma vietu uz leju. Kad visi suši satīti, tos vismaz uz stundu noliek vēsumā.
Pasniedz sagrieztus ar dabīgi raudzētu sojas mērci, marinētu ingveru un vasabi.
