Vai zāliens pilns ar sūnām un aug vāji? Iespējams, problēma ir pārāk skābā augsnē.

  • Pirms kaļķošanas obligāti jāpārbauda augsnes pH – to var izdarīt ar testa strēmelēm, pH mērītāju vai laboratorijā.
  • Kaļķošana nepieciešama, ja pH ir zemāks par 5,5, jo skābā augsnē zāle zaudē blīvumu un krāsu.
  • Svarīgi ievērot pareizo laiku un devu – vislabāk kaļķot rudenī vai agrā pavasarī, nepārsniedzot ieteikto daudzumu.
  • Kaļķošanu nedrīkst apvienot ar mēslošanu – starp abiem darbiem jāievēro vismaz 3–4 nedēļu intervāls

