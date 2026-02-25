Kama ir miltu maisījums, ko radījuši igauņi no grauzdētiem rudziem, kviešiem un miežiem, kā arī pākšaugiem – zirņiem. Šī miltu kombinācija ir bagāta ar vērtīgām uzturvielām: olbaltumvielām, šķiedrvielām, B grupas vitamīniem un dzelzi, stāsta uztura speciāliste Guna Rijkure.
Kamas miltu iekļaušana ēdienkartē palīdz noturēt sāta sajūtu un enerģiju, viņa norāda.
Ierasti graudainā maluma kamas miltus vienkārši iemaisa (pāris karošu) kefīrā vai jogurtā, iegūstot sātīgu olbaltumvielu un šķiedrvielu avotu. Tos arī var pievienot brokastu putrām vai izmantot sāļajos ēdienos, papildinot ierastos kviešu miltus ar vērtīgu riekstainas garšas piedevu.
Guna Rijkure uzskata, ka šā produkta potenciāls ir daudz plašāks: “Kamas milti ir pārāk vērtīgi, lai to lietojumu ierobežotu tikai ar klasisko kefīra recepti. Man nebija miera, ka tik bagātīgu šķiedrvielu avotu izmantojam vienveidīgi. Tāpēc, eksperimentējot virtuvē, izstrādāju savu kamas cepumu recepti.”
Zini!
Atšķirībā no ierastajiem miltiem kamas milti jau ir termiski apstrādāti (grauzdēti), tāpēc tos droši var pievienot desertiem, jogurtam, kefīram bez papildu apstrādes, piemēram, vārīšanas, cepšanas.
Kamas miltu cepumi
Gunas Rijkures recepte
Sastāvdaļas
- 350 g kamas miltu
- 200 g bezpiedevu jogurta
- 200 g kokosa ziedu cukura
- 2 olas
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- 2 ēdamkarotes kartupeļu cietes
- pustējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa kanēļa
- šķipsniņa vaniļas cukura vai rīvētas tonkas pupiņas
- rīvēta puscitrona miziņa
- nedaudz kaltētu bārbeles vai citu mazu ogu
- 50 g melnās šokolādes glazūrai
Pagatavošana
Olas sajauc ar cukuru, pieber miltus, pievieno jogurtu un visas pārējās sastāvdaļas, samaisa viendabīgā masā. Veido lielus cepumus un kārto uz plāts. Kopā sanāk kādi 12 cepumi. Cep iepriekš uzsildītā cepeškrāsnī 180 oC, līdz cepumi nedaudz sacietējuši. Ļauj atdzist un pēc vēlmes pārklāj ar kausētu šokolādi.
Cukuru var likt mazāk. To var aizstāt ar stēviju vai eritritolu.
