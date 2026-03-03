Pētot, kādiem ēdieniem var pievienot kamas miltus, uzrunājām igauņu ēdienu blogeri un Igaunijas kulinārijas portāla "Nami-Nami" galveno redaktori Pilli Peterso, kura dalījās ar vienkāršu saldēdiena recepti.
Kama ir miltu maisījums, ko radījuši igauņi no grauzdētiem rudziem, kviešiem un miežiem, kā arī pākšaugiem – zirņiem.
Atšķirībā no ierastajiem miltiem kamas milti jau ir termiski apstrādāti (grauzdēti), tāpēc tos droši var pievienot desertiem, jogurtam, kefīram bez papildu apstrādes, piemēram, vārīšanas, cepšanas.
Kamas putas
Sastāvdaļas
- 400 ml saldā krējuma (35%)
- 2 ēdamkarotes cukura
- 4 ēdamkarotes kamas miltu
- ogas, ievārījums vai pilīte liķiera
Pagatavošana
Saldo krējumu lej bļodā, pievieno cukuru un sakuļ gaisīgās, vidēji stingrās putās. Tieši pirms celšanas galdā lēnām kustībām putukrējumā iecilā kamas miltus, līdz krēms kļūst viendabīgs.
Desertu kārto trauciņos, piemēram, glāzītēs, un dekorē ar ogām vai ievārījumu vai uzpilina pilīti liķiera.
Kamas miltiem piestāv skābenas ogas, piemēram, brūklenes, dzērvenes.
