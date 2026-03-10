Vai vīrs var ņemt apgādībā sievu, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā? Viņas pašreizējie ienākumi ir bērna kopšanas un vecāku pabalsts. Jautā Jana V.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) informē, ka vīrs var ņemt apgādībā sievu, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ja viņa šajā periodā nestrādā un viņas apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam. 

To paredz likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē