Plānojot maltīti vai svētku galdu, svarīgi aprēķināt vajadzīgo piedevu daudzumu, lai ēdiena pietiktu visiem.
Ja kartupeļus pasniedz kā piedevu pamatēdienam, vidēji var rēķināt 150–250 gramu personai. Precīzs daudzums atkarīgs no pagatavošanas veida un tā, cik sātīgs ir pamatēdiens.
Aptuvenas porcijas:
- vārīti kartupeļi – 250 g
- cepti kartupeļi – 200–250 g
- kartupeļu biezenis – 200–250 g
- kartupeļu salāti – 250 g
- frī – 100–150 g
Ja galdā ir arī citas piedevas vai ēdiens ir ļoti sātīgs, porcijas var būt mazākas, savukārt svētku reizēs vai pie vieglāka pamatēdiena – nedaudz lielākas.
