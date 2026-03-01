Tuvojoties jaunajai sezonai, daži ieteikumi no "Mārupes sēklas" piedāvātā sortimenta.
Ļoti agrs ziedkāpostu hibrīds ‘Arizona F1’ piemērots iesācējiem un labi aug gan sausās, gan lietainās vasarās. Lapas cieši nosedz galviņu, pasargājot to no kaitēkļu bojājumiem.
Sarkanie galviņkāposti ‘Rescue F1’ veido intensīvi sarkanvioletas lapas, kas lieliski noder Lieldienu olu krāsošanai.
Viena no visagrīnākajām burkānu šķirnēm ‘Napoli F1’ pieejama ar iediedzētām sēklām, kas ļauj paātrināt dīgšanu aptuveni par 10 dienām.
Saldie sīpoli ‘Exhibition’ labos apstākļos var sasniegt pat kilogramu lielu svaru. Jāaudzē tikai no dēstiem.
Lauka tomāti ‘Voyage’ ir šķirne ar sarkaniem augļiem un gaļīgu, saldskābu mīkstumu. Augi sastāv no maziem, savstarpēji savienotiem augļiem. Ideāli piemēroti uzkodām un ievārījumiem.
Sparģeļu salāti ‘Karola’ ir īpašs un dekoratīvs dārzenis ar sarkanīgu kātu. Lapas var izmantot kā salātu piedevu, savukārt stublāju ēst neapstrādātu, vārītu vai marinētu.
