Pavasara vēstneši – vizbulītes uzzied drīz pēc sniega kušanas.

  • Zilā vizbulīte (Hepatica nobilis) – aug skujkoku, lapu un jauktos mežos, krūmājos un upju gravās.
  • Ziedēšanas laiks– marts līdz maijs, atkarībā no laikapstākļiem.
  • Vērtīgās vielas – kumarīni, flavonoīdi, saponīni, miecvielas un sveķi ar pretiekaisuma, pretmikrobu un antioksidantu īpašībām.
  • Piesardzība – satur indīgo protoanemonīnu; žāvēšana samazina toksiskumu, bet lietojot preparātus jābūt uzmanīgiem.

 Uzzini vairāk par vizbulītēm šajā rakstā.

