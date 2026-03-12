Šīs nedēļas nogale, kā jau ierasts, bagāta ar dažādiem interesantiem notikumiem, sniedzam ieskau vien dažos no tiem. 

12. martā 10–14 Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā Dižzemēs Dizštendē notiks ikgadējais pavasara seminārs, kurā tiks runāts par aktuālajiem pētījumiem saistībā ar ziemas kviešiem, augu aizsardzības līdzekļiem, bioogles un biostimulantu lomu laukkopībā, valriekstiem nezāļu ierobežošanā un citām tēmām. Būs iespēja piedalīties arī attālināti. Reģistrācijas saite līdz 10. martam pieejama Agroresursu un ekonomikas institūta Facebook profilā un mājaslapā: arei.lv.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē