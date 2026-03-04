Gavēņa laikā (un ne tikai) piedāvājam ideju vienkāršai maltītei no saimnieces Evijas Novicānes recepšu krājuma.
Sastāvdaļas
- pusglāze brūno griķu
- 1–2 ēdamkarotes dažādu sēklu (saulespuķu, ķirbju, linsēklu)
- 1 ābols
- 3–4 žāvētas plūmes
- nedaudz medus pēc garšas
Pagatavošana
Griķus un sēklas pārlej ar ūdeni, lai būtu pilnībā iegremdētas, un atstāj uz nakti.
No rīta nokāš ūdeni, griķus un sēklas sablendē ar sagrieztu ābolu, plūmēm un medu. Ieteicams pievienot nedaudz ūdens, citādi putra būs pārāk bieza.
Žāvētas plūmes var aizstāt ar aprikozēm, ābolu ar bumbieri. Ja vēlas, var pievienot izmērcētus riekstus.
