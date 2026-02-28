Lai galerts būtu stingrāks, var izmantot arī vistu spārniņus un muguriņas.
Sastāvdaļas
- 1 vesela vista vai 2 kg vistas kāju
- 1 neliels puravs
- 2 burkāni
- 2 sīpoli
- 3 krustnagliņas
- 2 lauru lapas
- pētersīļi
- sāls
- želatīns
Pagatavošana
Vistu noskalo, sagriež, liek katlā un pārlej ar aukstu ūdeni. Burkānu notīra un sagriež ripiņās. Puravu noskalo un sagriež strēmelēs. Sīpolus notīra, vienā no tiem sasprauž krustnagliņas.
Burkānus un sīpolus pievieno gaļai katlā un vāra uz lēnas uguns aptuveni pusstundu. Noputo. Tad pievieno puravus, pētersīļus, lauru lapas, piparus un sāli. Kad gaļa mīk-sta, izņem no katla un atdzesē. Pēc tam atdala no kauliem un sagriež nelielos gabaliņos.
Buljonu nokāš, vēlreiz uzvāra, pievieno izšķīdinātu želatīnu (uz 1 glāzi šķidruma 2–3 g želatīna).
Trauciņos vispirms liek burkānu ripiņas un pētersīļu lapiņas, tad gaļas gabaliņus, pārlej buljonu, kam pievienots izšķīdināts želatīns. Liek vēsumā sarecēt.
