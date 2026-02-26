Pildītas plānās pankūkas – te var ļaut vaļu fantāzijai. Tās ir gardas pildījumā ar teju jebkuriem salātiem: gan saldo biezpienu, dažādiem augļu biezeņiem, sēnēm, svaigām ogām. Šoreiz – pankūkas ar sāļo biezpienu, rukolu un papriku.
Pirms ķeras pie pankūku pildīšanas, jāsacep vesels kalns plāno pankūku. Atkarībā no tā, vai pankūkas cep elektriskajā pankūku pannā vai parastā pannā uz plīts, no šīs receptes sanāk 15–25 pankūkas.
Sastāvdaļas
- 250 g kviešu miltu
- 500 ml piena
- 2 olas
- 1,5 tējkarotes cukura
- 1,5 ēdamkarotes augu eļļas
- šķipsniņa sāls
Pagatavošana
Bļodā iesit olas, pievieno šķipsniņu sāls un saputo. Pielej pienu, pieber cukuru un turpina kult pāris minūšu. Atsevišķā traukā izsijā kviešu miltus un pievieno olu–piena masai.
Maisa, līdz izveidojas viendabīga mīklas konsistence bez kunkuļiem. Ja tomēr palikuši kunkulīši, tos labi var izsist ar rokas blenderi (ar minimāliem apgriezieniem). Pielej eļļu un iejauc to mīklā. Masai jāsanāk saldā krējuma konsistences: vijīgai, pilošai, pilnībā viendabīgai. Cep pankūkas līdz zeltainai krāsai no abām pusēm.
Pankūkas ar biezpienu un rukolu
- 8 plānās pankūkas
- 400 g biezpiena
- 65 ml skābā krējuma
- 100 g rukolas
- liela paprika
- 2 ķiploka daiviņas
- pustējkarote sāls
Pagatavošana
Biezpienu rūpīgi izmīca, pievieno sāli un skābo krējumu. Rukolu nomazgā, nosusina un saplucina. Papriku nomazgā, izņem sēklotni un sagriež kubiņos. Ķiploka daiviņas smalki sakapā. Visas sastāvdaļas pievieno biezpienam un izmaisa.
Pilda plānajās pankūkās un pasniedz ar ķirštomātiņiem un svaigām rukolas lapiņām.
