Kas nosaka cietes veidošanos kartupeļos? Kurās kartupeļu šķirnēs cietes ir vismazāk? Jautā Vēsma K. Konsultē Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece ilze Dimante.

Kartupeļu cietes saturs ir viens no galvenajiem rādītājiem, kas nosaka to kulināro lietojumu un garšas īpašības. Šo rādītāju ietekmē ne tikai šķirne, bet arī laika apstākļi un audzēšanas tehnoloģija, tāpēc cietes saturs katru gadu var atšķirties.

Lai iegūtu kartupeļus ar vēlamo cietes saturu, galvenais izvēlēties pareizo šķirni, jo ne visām piemīt vienāda spēja veidot cieti. 

Kartupeļu šķirnes pēc cietes satura iedalās trīs kategorijās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē